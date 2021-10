Há cinco jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o América se prepara para encarar o Cuiabá, neste sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada da competição. Para o duelo com o Dourado, o técnico Vagner Mancini vai poder mandar a campo o mesmo time que empatou em 1 a 1 com o Flamengo, na última partida.

A expectativa fica pelo retorno do atacante Berrío, ausente nos três confrontos mais recentes, em razão de uma fadiga muscular. Se for liberado pelo departamento médico e pela preparação física, o colombiano deve ser opção no banco de reservas.

Sem desfalques por suspensão, a única baixa segue sendo o lateral-direito Eduardo, em recuperação de uma lesão na perna esquerda.

Em relação ao time que vai iniciar jogando na Arena Pantanal, o destaque fica pela participação do atacante argentino Mauro Zárate, principal contratação do Coelho para a temporada.

Cuiabá

Com apena uma derrota nos últimos dez jogos, o Cuiabá também vive momento positivo no Brasileirão. Para o duelo deste sábado, o técnico Jorginho não vai poder contar com o volante Camilo e o meia Max, que vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Menos mal para o comandante do time mato-grossense que a dupla vinha sendo titular nos últimos embates.

Em contrapartida, o Dourado vai ter a volta do zagueiro Marllon e do atacante Rafael Papagaio, ausente no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, na última rodada, justamente pelo acúmulo de cartões.

Na zaga, Marllon disputa com Alan Empereur um lugar ao lado de Paulão. Na frente, Papagaio deve ficar como suplente, em opção ao trio Jonathan Cafu, Elton e Clayson.

Com 24 pontos, o América ocupa atualmente a 15ª posição na tabela de classificação. Já o Cuiabá, é o décimo colocado, com 29 pontos.

FICHA DO JOGO

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Cabrera; Jonathan Cafu, Elton e Clayson

Técnico: Jorginho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir e Felipe Azevedo; Zárate e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 02 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Johnny Barros de Oliveira. Trio de Santa Catarina

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA) (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere