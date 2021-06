Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o América enfrenta o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada da competição.

Há seis jogos sem vencer, somando duelos pelo Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, o Coelho vem pressionado pela eliminação para o Criciúma, no torneio de mata-mata, no meio de semana, e pelas duas derrotas na Série A.

Com um incômodo na coxa esquerda, o volante Zé Ricardo está vetado e deverá ser substituído novamente pelo jovem Gustavo. As outras opções são os também volantes Sabino e Juninho Valoura.

Na lateral-esquerda, Alan Ruschel, que não pôde defender o Alviverde na Copa do Brasil, volta a ficar à disposição e disputa posição com João Paulo. Outro especialista da função, Marlon, está fora em razão de uma lesão no joelho.

Já no ataque, a principal dúvida fica em relação à manutenção de Ribamar como centroavante, ou pela volta de Rodolfo.

Com boas atuações em Santa Catarina, Ademir e Bruno Nazário deverão ser mantidos no setor ofensivo.

Flamengo

De olho no segundo triunfo no Brasileirão, o Flamengo vai ter o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, do meia Gerson e do atacante Pedro. O primeiro estava à serviço da seleção principal do Brasil, enquanto os demais estavam à disposição do time sub-23.

Em contrapartida, a equipe carioca não poder contar com Everton Ribeiro, já com a delegação brasileira que vai disputar a Copa América. O volante João Gomes e o atacante Michael aparecem como principais opções para substituí-lo.

Também ausentes por convocação estão o lateral-direito Isla (Chile), o volante Piris da Motta (Paraguai), o meia-atacante Arrascaeta (Uruguai) e o atacante Gabigol (Brasil).

Para o lugar dos dois últimos, os escolhidos deverão ser Vitinho e Pedro. Na lateral-direita, o jovem Matheuzinho e Rodinei, que recentemente voltou ao Fla, disputam a vaga de Isla, convocado pela seleção chilena.

Outra baixa é o técnico Rogério Ceni, ainda em isolamento por ter testado positivo para a Covid-19. Maurício Souza, técnico do time sub-20, segue no comando da equipe à beira do campo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, João Gomes (Michael) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mauricio Souza

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo (Alan Ruschel); Juninho, Alê, Gustavo e Bruno Nazário; Ademir e Rodolfo (Ribamar). Técnico: Lisca

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere