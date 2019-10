Após empatar fora de casa com o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, o Atlético vai até o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10), enfrentar o líder Flamengo, que não perde há dez jogos pelo campeonato nacional.

Já na segunda parte da tabela de classificação do campeonato, o Galo está a sete pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2019 e nove à frente do CSA, que abre a o Z-4 do Brasileirão.

Diante da melhor equipe do Brasil, Rodrigo Santana terá problemas significativos para escalar seu time. Além dos desfalques já recorrentes nas últimas partidas, como Jair e Chará, o jovem técnico do Galo não poderá contar com Cleiton e Guga, convocados para a Seleção Sub-23. Além disso, Otero vai defender o combinado venezuelano, e Luan está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Para as vagas de Cleiton e Guga, os substitutos já estão definidos. Os experientes Wilson e Patric assumirão a titularidade. Para os lugares de Otero e Luan, a briga está mais aberta. No treino desta terça-feira (8), Cazares e Vinícius foram os escolhidos por Rodrigo Santana. Geuvânio e os jovens Marquinhos e Bruninho também podem ganhar uma oportunidade.

Bem-sucedido na partida contra o Palmeiras, o esquema com três zagueiros deve ser mantido. A zaga deverá ser formada por Maidana, Léo Silva e Igor Rabello, já que Réver tende a continuar fora de combate.

Flamengo

A equipe de Jorge Jesus também terá vários desfalques. Rodrigo Caio e Gabigol já se apresentaram à Seleção Brasileira. Arrascaeta e Felipe Luís seguem lesionados e estão fora de combate. Quem poderá jogar é Reinier, que já está com o selecionado canarinho sub-17, mas será liberado para atuar com a camisa rubro-negra.

Confiras as prováveis escalações das duas equipes

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Thuler e Renê; Willian Arão; Everton Ribeiro, Gérson e Reinier; Vitinho e Bruno Henrique

Atlético: Wilson; Maidana, Léo Silva e Igor Rabello; Patric, Nathan, Elias, Vinícius e Cazares; Di Santo

FICHA DO JOGO

FLAMENGO X ATLÉTICO

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Data: 9/10

Horário: 20h

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Fabrício Vilarinho, todos de Goiás

VAR: Wagner Reway (RS)

Transmissão: Premiere