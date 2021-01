A derrota por 2 a 1, de virada, para o Fluminense, na última quarta-feira (6), além de não permitir ao Flamengo ultrapassar o Atlético na classificação do Campeonato Brasileiro, provocou um início e crise no clube, que não consegue na temporada, 2020 repetir o grande desempenho de 2019, quando foi campeão da Série A e da Copa Libertadores.

O meia Arrascaeta será, mais uma vez, o articulador das jogadas ofensivas do Flamengo, que terá Gabriel no comando do ataque diante do Ceará, neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão O meia Arrascaeta será, mais uma vez, o articulador das jogadas ofensivas do Flamengo, que terá Gabriel no comando do ataque diante do Ceará, neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão

A chegada de Rogério Ceni não surtiu o efeito esperado e a pressão é grande sobre o treinador para a partida deste domingo (10), quando o rubro-negro volta ao Maracanã para receber o Ceará, a partir das 16h, em partida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Ainda sem poder contar com o goleiro Diego Alves, machucado, Ceni deve escalar a mesma equipe que perdeu o clássico para o Fluminense. A expectativa do treinador é de que as chances de gol, se voltarem a ser criadas, sejam aproveitadas, o que não aconteceu na última quarta-feira, principalmente no primeiro tempo.

Desfalque

A partida marcará o reencontro dos técnicos Guto Ferreira e Rogério Ceni, que dirigia o Fortaleza até o início de novembro. Foram duas decisões entre os rivais em 2020, com o alvinegro levando a melhor nas semifinais da Copa do Nordeste, e o tricolor vencendo a decisão do Campeonato Cearense. Nas duas oportunidades, os dois treinadores duelaram.

Em relação ao time que foi derrotado por 2 a 0 pelo agora vice-líder Internacional, na última quinta-feira (7), no Castelão, o Ceará não contará com o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso. O centroavante Felipe Vizeu, revelado pelo Flamengo, está machucado e não enfrenta o ex-clube.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão e Gérson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ

Richard; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Naressi e Vina; Sobral, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

DATA: 10 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meuer, todos do Paraná

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere