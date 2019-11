Na dura luta contra o rebaixamento, além de torcer para as vitórias da Raposa, o torcedor cruzeirense se vê na obrigação de "adotar" outros clubes e secar concorrentes diretos ao rebaixamento.

Nesta quarta-feira (27), a torcida celeste estará torcendo para o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores. No duelo entre Flamengo e Ceará, a parte azul de Belo Horizonte se juntará aos Rubro-Negros na esperança de mais uma vitória da melhor equipe do Brasil neste momento.

No entanto, o que pode tornar a vitória flamenguista menos provável do que seria em condições normais, é justamente o fato da equipe carioca já ter atingido seus objetivos dentro do futebol sul-americano e ter como principal foco somente o mundial de clubes. Já campeão, Jorge Jesus deve escalar uma equipe praticamente toda reserva contra o Ceará.

No entanto, a sede de quebrar recordes e estabelecer marcas históricas pode ser um grande combustível para os comandados pelo português Jorge Jesus entrarem dispostos a verncer a partida que ficará marcada pelo reencontro de time e torcida após as conquistas do Brasileirão e Libertadores.

Por outro lado, assim como o Cruzeiro, o Ceará encara toda partida como uma decisão na luta contra a degola. Comandado por Adílson Batista, velho conhecido da Raposa, o Ceará vai ao Maracanã para estragar a festa Flamenguista e dar um importante passo rumo à permanêncuia na divisão de elite do futebol nacional.

Flamengo: César, Rodinei, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Vinícius Souza, Diego e Éverton Ribeiro; Reinier, Vitinho e Lincoln. Técnico: Jorge Jesus

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Ricardinho e Fabinho; Chico, Wescley e Felipe Silva; Bérgson. Téncico: Adílson Batista

DATA: 27 de novembro de 2019

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Elmo Resende Cunha

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere

*Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões