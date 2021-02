Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Flamengo x Corinthians devem protagonizar um grande confronto neste domingo (14), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro busca o topo da tabela, o alvinegro quer uma vaga na Libertadores de 2021.

Vice-líder, com 66 pontos, um a menos que o líder Internacional, o time da Gávea terá praticamente força máxima para encarar a equipe paulista, a partir das 16h, no Maracanã. Diego Ribas, que cumpriu suspensão na última rodada, está à disposição do técnico Rogério Ceni.

A principal dúvida no atual campeão brasileiro segue sendo a presença ou não do zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperou de problema na coxa, mas que pode ser acionado pelo comandante.

Já o goleiro Diego Alves, entregue ao departamento médico, segue fora. Gustavo Henrique, Gabigol, João Gomes e João Lucas estão pendurados com dois cartões amarelos.

Em busca da Libertadores

Oitavo colocado na tabela e com 49 pontos conquistados até o momento, o Corinthians de Vágner Mancini segue na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Para tentar frear o Flamengo no Maracanã, o treinador pode ter os retornos do meia Cazares e do zagueiro Jemerson; ambos liberados pelo DM.

Por outro lado, Gabriel e Mateus Vital, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não estão à disposição de Mancini.

Ficha técnica:

Flamengo x Corinthians

Motivo: 36ª rodada do Brasileirão 2020

Data: 14 de fevereiro de 2021

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Flamengo - Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Corinthians - Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Otero; Léo Natel (Jô). Técnico: Vágner Mancini

Transmissão: Globo e Première