O Fla-Flu desta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, no Rio e Janeiro, pela 28ª rodada da Série A, deixará o Flamengo com o mesmo número de jogos do Atlético e, se não perder, o rubro-negro carioca toma a vice-liderança do Galo, que só não muda de posição na classificação em caso de vitória do Tricolor.

tleticanos e flamenguistas somam os mesmos 49 pontos, mas o time de Jorge Sampaoli tem uma vitória a mais (15 a 14).

Recuperado de lesão, o centroavante Gabriel volta a comandar o ataque do Flamengo no clássico desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Os dois clubes entram em campo pressionados, pois tiveram resultados ruins na 27ª rodada, disputada entre o Natal e Ano Novo. Mandante, o Flamengo empatou sem gols com o Fortaleza, dia 26 de dezembro, no Castelão, em Fortaleza. Este resultado, somado aos 2 a 0 do Atlético sobre o Coritiba, no mesmo dia, no Mineirão, devolveu a segunda posição ao Galo.

Também no dia 26 de dezembro, a derrota de 2 a 1 para o líder São Paulo, no Maracanã, afastou o Fluminense do G-6, grupo que garante presença na Libertadores do ano que vem, sendo que o quinto e sexto colocados precisam disputar duas etapas preliminares na briga por presença na fase de grupos.

Escalações

O técnico Rogério Ceni, do Flamengo, seguirá sem contar com o goleiro Diego Alves, com uma lesão muscular na coxa direita. Hugo Souza segue em seu lugar. O atacante reserva Vitinho, mas que é muito acionado pelo treinador, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o comandante flamenguista terá as voltas do lateral-esquerdo Filipe Luís e do centroavante Gabriel, o que provoca o retorno de Pedro para o banco de reservas.

O Fluminense não terá o técnico Marcão no banco de reservas. Ele testou positivo para Covid-19 e está em isolamento. Quem vai comandar o time é o auxiliar Ailton Ferraz.

O zagueiro Luccas Claro e o volante Hudson, que não enfrentaram o São Paulo, devem voltar ao time. O meio deve ser reforçado, com o atacante Marcos Paulo sendo sacado.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luis; Willian Arão e Gerson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred. Técnico: Marcão

DATA: 6 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere