Os problemas na zaga unem Flamengo e Internacional, que se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto que pode decidir a Série A do Campeonato Brasileiro 2020, o que só acontece em caso de vitória dos gaúchos.

No rubro-negro carioca, que tem um ponto a menos que o adversário, que lidera a classificação, o volante Willian Arão, que vinha jogando improvisado como zagueiro pelo técnico Rogério Ceni, fraturou um dedo do pé direito na última quinta-feira (18) e na última sexta-feira (19) foi vetado pelos médicos do clube.

Assim, Gustavo Henrique volta ao time flamenguista e formará dupla com Rodrigo Caio. Do meio para a frente, o Flamengo terá força máxima, com Diego e Gérson formando a dupla de volantes e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel integrando o quarteto ofensivo.

Multa

O Internacional não terá sua principal referência defensiva na decisão diante do Flamengo. O zagueiro argentino Victor Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo num lance polêmico da vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (14), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Apesar de as imagens do VAR mostrarem que o atacante argentino Cano tenha chutado o chão, num lance em que foi marcado pênalti, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, apesar de ter ido ao vídeo alertado do seu erro, manteve a decisão de campo. E no lance deu o terceiro cartão amarelo ao zagueiro colorado.

A sua vaga é a única dúvida do técnico Abel Braga. Ele tem como opções Zé Gabriel, que originalmente é volante, mas nos tempos de Eduardo Coudet jogou como zagueiro, ou Pedro Henrique, que é da posição.

O treinador do Inter correu o risco de ficar ainda sem o lateral-direito Rodinei, emprestado pelo Flamengo, que estipulou o pagamento de R$ 1 milhão caso ele enfrente o time que detém seus direitos econômicos.

O agropecuarista Elusmar Maggi Scheffer, de Cuiabá, creditou numa das contas do Colorado o valor de R$ 1 milhão, para que o clube possa escalar o jogador na decisão deste domingo.

Abel Braga contará ainda com a volta de um dos principais jogadores do seu time, o meia Patrick, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel (Pedro Henrique) e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

DATA: 21 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere