Na campanha do título brasileiro do ano passado, o Flamengo venceu 17 das suas 19 partidas como mandante, e empatou apenas duas. Uma delas com o São Paulo, adversário deste domingo (1), às 16h, no Maracanã, pela 19ª rodada da Série A.

O rubro-negro carioca entrará em campo sabendo o resultado do líder Internacional, que tem os mesmos 35 pontos dele, mas leva vantagem no saldo de gols (15 a 11). O Colorado encerra sua participação no turno do Brasileirão encarando o Corinthians, neste sábado (31), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Éverton Ribeiro tem sido destaque do time do Flamengo nas últimas partidas e isso voltou a acontecer na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil

O Flamengo vive um bom momento na temporada, apesar dos vários desfalques que vem tendo nas últimas partidas. E não será diferente diante do tricolor paulista.

O zagueiro Rodrigo Caio está machucado, assim como o meia-atacante Arrascaeta e o centroavante Gabriel. Os três já desfalcam a equipe de Domènec Torrent há mais tempo. Neste domingo, o treinador espanhol não poderá contar com os volantes Thiago Maia e Willian Arão, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no último domingo (25), no empate por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, numa partida em que o segundo gol flamenguista foi marcado por Éverton Ribeiro aos 47 minutos do segundo tempo.

Assim, Torrent terá de escolher entre os garotos João Gomes e Daniel Cabral o companheiro de Gérson na dupla de volantes.

O quarteto ofensivo, mais uma vez, será formado por Éverton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Pressão

O São Paulo é quinto colocado do Brasileirão, mas com três jogos a menos, o que lhe garante o quarto melhor aproveitamento da competição, está nas quartas de final da Copa do Brasil, apesar de ter sofrido para eliminar o Fortaleza, nas oitavas, e nas competições internacionais vem mal, pois já foi eliminado da Libertadores e estreou na segunda fase da Sul-Americana sendo derrotado por 3 a 2 pelo Lanús, da Argentina, na última quarta-feira (28), na Grande Buenos Aires.

Apesar do cenário regular, o Tricolor vive uma crise e o técnico Fernando Diniz convive com o fantasma de Rogério Ceni, cotado para assumir o time onde foi ídolo.

Na partida deste domingo, o treinador são-paulino manda a campo no Maracanã praticamente a mesma equipe que perdeu para o Lanús, na Argentina.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gomes (Daniel Cabral) e Gérson; Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Domènec Torrent

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 1º de novembro de 2020

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere