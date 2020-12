Único integrante do G-4 do Brasileirão a jogar em casa nesta 25ª rodada, o Flamengo, que encara o Santos neste domingo (13), às 16h, no Maracanã, terá ainda pela frente um adversário bem modificado, por causa de suspensões ou pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro.

Apenas com a Série A para disputar até o final da temporada, o grande drama do rubro-negro carioca está na função de primeiro volante. Com Thiago Maia e Willian Arão machucados, o técnico Rogério Ceni tem como única opção o garoto João Gomes, revelação da base. E ele deve formar dupla com Gérson.

Rogério Ceni tem o desafio de tentar levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro, única grande competição que o clube ainda disputa na temporada

Em compensação, no setor ofensivo, o treinador da equipe carioca passa a ter muitas opções, pois Gabriel, que estava machucado, já retornou aos treinamentos e pode enfrentar o Peixe. Além disso, Bruno Henrique, que sentiu uma lesão na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado (5), se recuperou e joga.

O zagueiro Gustavo Henrique, que foi expulso no clássico, cumpre suspensão, e o meia Diego, em trabalho de recuperação física, não deve participar do confronto deste domingo.

Libertadores

No Santos, a prioridade é buscar uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores diante do Grêmio, em partida que será disputada na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.

O zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Diego Pituca e o meia-atacante Soteldo são ausências certas, pois os dois primeiros estão suspensos e o venezuelano com Covid-19.

Mas a tendência é de que o Peixe entre em campo com uma formação totalmente reserva, pensando no confronto com o tricolor gaúcho. Após empate por 1 a 1 em Porto Alegre, na semana passada, o Santos chega às semifinais da Libertadores com um 0 a 0 ou vitória por qualquer placar.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Diego Alves (Hugo Barbosa); Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes e Gérson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro (Gabriel). Técnico: Rogério Ceni

SANTOS

John; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Wagner Leonardo; Alison (Balieiro), Sandry e Jobson (Lucas Lourenço); Lucas Braga, Arthur Gomes (Jean Mota) e Bruno Marques (Tailson). Técnico: Cuca

DATA: 13 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere