Em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos (mesma pontuação do vice Atlético e a um do líder Internacional) e de olho na liderança, o Flamengo recebe o Atlético-GO, 14° colocado, com 23, no Maracanã, neste sábado (14), às 21h30, pela 21ª rodada (confira as escalações mais abaixo).

O Mengão confirmou a presença do goleiro Diego Alves e do meia-atacante Arrascaeta para o confronto. O arqueiro passou por um exame médico, que acusou apenas câimbras, e o uruguaio, mesmo não estando na forma física ideal, deve começar jogando.

Já o lateral-esquerdo Filipe Luís se recupera de uma lesão na coxa direita. O lateral-direito Isla, convocado pelo Chile, e o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, chamados pela Seleção Brasileira, são outros desfalques.

No Atlético-GO, a maior novidade fica por conta do início da segunda passagem do técnico Marcelo Cabo, campeão com o time na Série B de 2016.

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO

Data: 14/11/2020 (sábado)

Horário: 21h30

Local: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro

Arbitragem: Rafael Traci (SC), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta (Michael); Vitinho e Bruno Henrique; Gabigol

Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Ferrareis e Zé Roberto

Técnico: Marcelo Cabo