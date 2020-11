Rival direto do Atlético pela liderança do Campeonato Brasileiro,o Flamengo volta a campo neste sábado (21), para enfrentar o Coritiba, às 19h, no Maracanã, pela 22ª rodada do torneio.

Na quarta colocação, com 36 pontos, dois a menos do que o Galo, o Rubro-Negro vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na última quarta, que selou a eliminação do time carioca na Copa do Brasil.

Para o duelo com o Coxa, o técnico Rogério Ceni sem poder contar uma com uma série de importantes jogadores, que seguem com problems físicos, como os casos dos atacantes Gabriel e Pedro, do meia Diego e do zagueiro Rodrigo Caio.

Após sofrer grave lesão no joelho direito, o volante Thiago Maia voltará aos gramados apenas em 2021.

Os zagueiros Gustavo Henrique e Natan receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão suspensos.

Em compensação, Ceni vai poder contar novamente com o lateral-direito Isla, desfalque no meio de semana, por ter jogado pelo Chile,pelas Eliminatórias, no dia anterior ao duelo com o Tricolor.

O meia-atacante Éverton Ribeiro, que também estava representando sua seleção, que pôde entrar apenas no segundo tempo diante do São Paulo, está novamente à disposição.

Coritiba

Com 20 pontos, nas 18ª colocação, o Coritiba busca o triunfo no Maracanã, e torce por derrotas de Bragantino e Vasco, que estão logo acima na classificação, com um ponto a mais, para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Para encarar o Flamengo, o técnico Rodrigo Santana não vai poder contar com os atacantes Ricardo Oliveira e Nathan, o zagueiro Henrique Vermudt e o volante Ramón Martinez testaram positivo para a covid-19.

Jogadores que se recuperaram recentemente da enfermidade, como o zagueiro Nathan Silva e o volante Matheus Galdezani, têm a presença incerta.

Lesionados, o atacante Ezequiel Cerutti, o lateral Patrick Vieira e o meia-atacante Rafinha seguem de fora.

Por força de contrato, goleiro Muralha e o volante Hugo Moura, que pertencem ao Fla, também não vão aturar neste sábado.

Por outro lado, o meia Yan Sasse, que cumpriu suspensão na última rodada, volta à ficar à disposição.

No primeiro duelo entre as equipes no Brasileirão, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, no dia 15 de agosto, no estádio Couto Pereira, na capital paraense, em confronto que valeu pela 3º rodada do Brasileirão.

FICHA DO JOGO

FLAMENGO X CORITIBA

Data: 21/11/2020 (sábado)

Horário: 19h

Local: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes. Trio de Minas Gerais

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

CORITIBA

Wilson; Maílton, Nathan Silva (Rodolfo Filemon), Sabino e William Matheus, Matheus Salles, Matheus Galdezani, Matheus Oliveira e Giovanni Augusto; Neílton e Robson. Técnico: Rodrigo Santana