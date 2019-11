O Fluminense x Atlético deste sábado (16), às 19h, no Maracanã, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, será um confronto em que os dois clubes entram em campo buscando tranquilidade na briga contra o rebaixamento, embora as situações sejam bem diferentes. E este confronto decisivo será influenciado diretamente pela Data Fifa, pois os dois lados terão desfalques importantes.

No Galo, o meia-atacante venezuelano Otero, um dos destaques do empate por 0 a 0 com o Cruzeiro no último domingo (10), não jogará, pois está servindo a seleção do seu país em amistosos disputados nos Estados Unidos.

O Atlético encara o Fluminense neste sábado (16), no Maracanã, com duas mudanças no time em relação ao clássico contra o Cruzeiro, no último domingo (10)

Isso abrirá vaga para o garoto Marquinhos, revelação da base alvinegra e que tem ganhado espaço após a contratação de Vagner Mncini. Ele teve um problema muscular na semana passada, após ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, no Mineirão, em 6 de novembro, mas já está recuperado e forma a trinca de meias com Luan e Cazares.

Outro jogador que participou do clássico também será desfalque no Atlético. É o volante Ramón Martínez, que foi convocado para a seleção do Paraguai para a disputa de amistosos. Neste caso, o problema é menor, pois seu substituto é um titular, o também volante Jair, recuperado de uma lesão muscular que o deixou fora da equipe por 50 dias, pois sua última partida foi em 26 de setembro, quando o Galo foi eliminado das semifinais da Copa Sul-Americana pelo Colón, da Argentina.

A terceira ausência no time de Vagner Mancini é de um jogador que é reserva neste momento. O lateral-direito Guga foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-23 num torneio amistoso na Espanha. Mas o titular da posição é Patric.

Tricolor

Companheiro de Guga na Seleção sub-23, o lateral-esquerdo Caio Henrique desfalca o Fluminense na partida deste sábado. Orinho será o seu substituto.

Outra mudança na defesa é a entrada do goleiro Marcos Felipe, criado na base tricolor. Ele substitui Muriel, que fraturou a mão esquerda.

O meia Paulo Henrique Ganso chegou a ser poupado de alguns treinamentos durante a semana, mas participou das últimas atividades e deve enfrentar o Atlético.

A FICHA DO JOGO

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo. Técnico: Marcão

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Werlison e Jair; Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

DATA: 16 de novembro de 2019

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere