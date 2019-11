Concorrente direto do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento à Série B, o Fluminense tem mais um jogo fundamental nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

Na 15ª posição, com 38 pontos – dois pontos a mais que a Raposa – o Tricolor Carioca recebe o Palmeiras, nesta quinta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do torneio.

Para o confronto como time paulista, o técnico Marcão não vai poder contar com o volante Yuri Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o CSA, na última segunda, e vai cumprir suspensão automática.

O mais cotado para assumir uma vaga no meio campo é Airton, que foi acionado durante o duelo com o time alagoano, justamente na vaga de Yuri.

Quem voltar a ficar à disposição é o atacante João Pedro, que ficou de fora da última partida em função de uma virose.

Com a alteração forçada no meio, o técnico Marcão deverá mandar a campo o mesmo time que enfrentou o CSA.

Palmeiras

Na terceira colocação na tabela de classificação, o Palmeiras busca o triunfo no Maracanã para tentar recuperar a vice-liderança do torneio, que hoje é do Santos, que tem os mesmos 68 pontos que o Verdão, mas tem uma vitória a mais (20 a 19).

Para o duelo com o Flu, o técnico Mano Menezes não vai poder contar com o zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Para o lugar do defensor paraguaio, Mano tem as opções de Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos. O último, recém-recuperado de um problema físico.

Quem pode reaparecer entre os titulares é o volante Felipe Melo, recuperado de um edema na panturrilha esquerda, que pode entrar no lugar de Thiago Santos.

As dúvidas em relação ao time que vai iniciar jogando no maior palco do futebol brasileiro estão no setor ofensivo. Zé Rafael e Borja, que tiveram atuações contestadas na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último domingo, podem dar lugar a Willian e Luiz Adriano, que ainda busca o melhor condicionamento físico e ritmo de jogo.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Palmeiras

Data: 28 de novembro de 2019

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro,

Local: Maracanã

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Jorge Eduardo Bernardi. Trio do Rio Grande do Sul

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

Transmissão: Premiere

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo. Técnico: Marcão

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan (Edu Dracena), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael (Willian) e Borja (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.