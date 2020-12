Um duelo entre Tricolores marcará a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá início neste sábado (26), dia seguinte das comemorações natalinas. No Maracanã, o sétimo colocado Fluminense terá pela frente o São Paulo, líder isolado e grande favorito ao título neste momento.

Visando seguir na cola do G-4 e conseguir uma vaga na Libertadores de 2021, o time das Laranjeiras, mandante do confronto marcado para às 21h e comandado por Marcão, terá desfalques e um importante retorno. O atacante Wellington Silva, que cumpriu suspensão na última partida, deve ser acionado lugar de Fred; o lateral Lucas Calegari, que estava com a seleção brasileira Sub-20, também é opção. Paulo Henrique Ganso, Luccas Claro e Hudson são desfalques certos.

Diniz no topo

Líder isolado da Série A, o São Paulo divide as atenções da Série A com as semifinais da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio no jogo de ida, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (30), o time tem a chance de reverter o quadro e avançar à decisão.

Por isso, Diniz pode até poupar alguns atletas contra o Fluminense. A única baixa certa é de Tchê Tchê, supenso.

Ficha técnica:

Fluminense x São Paulo

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/12/2020 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Anderson Daronco, auxilidado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul. VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Fluminense: Marcos, Lucas Calegari, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, André, Nenê e Michel Araújo; Wellington Silva e Marcos Paulo. Técnico: Marcão

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Transmissão: SporTV e Premiere