Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Fortaleza, neste domingo (12), às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada da competição.

Para o confronto diante do Tricolor do Pici, o técnico Cuca terá o retorno do volante Allan, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

O duelo com a equipe de Bragança Paulista, realizado no dia 29 de setembro, inclusive, foi o último disputado pelo Alvinegro, já que o jogo contra o Grêmio, pela 20ª rodada, foi adiado em razão da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Quem também volta a ficar à disposição é Jair, recuperado de uma lesão na coxa direita, que o deixou de fora dos três últimos jogos do Alvinegro.

Outros retornos são dos selecionáveis Everson, Guilherme Arana, Hulk, Alan Franco, Eduardo Vargas, Junior Alonso e Savarino, de volta após defenderem suas respectivas seleções.

O venezuelano é a principal dúvida de Cuca para o confronto deste domingo. Substituído durante o duelo com o Paraguai, nessa quinta, com dores na virilha esquerda, o jogador será reavaliado para saber se terá condições de jogo.

Caso Sava seja vetado, Keno aparece como principal candidato a entrar no time. Se abrir mão da formação com três atacantes e optar por mais um meio-campista, o treinador do Galo deve escolher Jair para iniciar a partida.

Vindo de dois empates, o Atlético lidera o Brasileirão com 39 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras, que ocupa atualmente a segunda posição.

Fortaleza

Mesmo há quatro jogos sem vencer na Série A, o Fortaleza segue com boa campanha na principal competição do país. Com 33 pontos, o time cearense ocupa a terceira colocação na classificação.

Para encarar o Galo, o técnico Juan Pablo Vovjoda vai ter os retornos do volante Felipe, de volta após cumprir suspensão, e do zagueiro Marcelo Benevenuto, recuperado da Covid-19.

A dúvida é em relação ao lateral-direito Daniel Guedes, em tratamento de edema no músculo adutor da perna esquerda. Antes da lesão, Daniel vinha figurando como opção no banco de reservas.

Sem mais baixas por questão disciplinar, o comandante do Leão poderá mandar a campo a mesma equipe que perdeu por 4 a 2 para o Bahia, na última rodada.

As novidades entre os titulares poderão ser as entradas do meia Lucas Lima e do atacante David, nas vagas de Romarinho e Henríquez, respectivamente.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Titi; Yago Pikachu, Jussa, Ederson, Romarinho (Lucas Lima), Lucas Crispim; Henríquez (David )e Robson

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino (Keno ou Jair), Hulk e Eduardo Vargas

Técnico: Cuca

DATA: 12 de setembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Castelão

CIDADE: Fortaleza

MOTIVO: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira. Trio de Santa Catarina

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere

