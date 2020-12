Escapar da mira dos quatro últimos colocados e aproximar-se mais ainda do líder: estes são os objetivos de Fortaleza e Flamengo, respectivamente, para o duelo deste sábado (26), válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para às 19h, será o último das duas equipes em 2020.

Mandante da partida no Castelão, o Tricolor soma 30 pontos e ocupa a 14ª colocação na Série A. Para derrotar o vice-líder, o técnico Marcelo Chamusca terá desfalques certos. Juninho cumprirá suspensão após ter recebido cartão vermelho contra o Ceará, e Yuri César, por questão contratual, também só volta a atuar em janeiro. Por outro lado, Derley está recuperado da Covid-19 e pode aparecer entre os titulares.

Colar no São Paulo

Ainda sonhando com o bicampeonato no Brasileirão, o Flamengo soma 48 pontos e está a cinco do São Paulo, que soma 53. No reencontro com o ex-clube, o técnico Rogério Ceni não terá o atacante Gabigol, expulso no polêmico duelo contra o Bahia.

Também suspenso, mas por ter acumulado três cartões amarelos, o lateral-esquerdo Filipe Luís também será ausência.

Ficha Técnica

Fortaleza x Flamengo

Horário: 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Rafael Traci, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Thiaggo Americano Labes, todos catarinenses. VAR: Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Derley, Felipe, Romarinho e Bérgson; Wellington Paulista e David. Técnico: Marcelo Chamusca

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico Rogério Ceni

Transmissão: Première