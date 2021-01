Como só entra em campo pela 29ª rodada da Série A na próxima segunda-feira (11), quando encara o Bragantino, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Atlético monitora os jogos deste sábado (9) e domingo (10), pois Flamengo e Grêmio podem tirá-lo do G-4, pelo menos até ele jogar no interior paulista.

E a primeira ameaça ao Galo é o tricolor gaúcho, que encara o Fortaleza, neste sábado, às 21h, no Castelão, na capital cearense. O time comandado por Renato Gaúcho tem 48 pontos, um a menos que o Atlético, e vencendo supera a equipe de Jorge Sampaoli.

Destaque do Grêmio nas últimas partidas, o volante Lucas SIlva, ex-Cruzeiro, será titular da equipe de Renato Gaúcho na partida deste sábado, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 29ª rodada da Série A Destaque do Grêmio nas últimas partidas, o volante Lucas SIlva, ex-Cruzeiro, será titular da equipe de Renato Gaúcho na partida deste sábado, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 29ª rodada da Série A

Apesar da chance de poder dormir na vice-liderança em caso de vitória, tomando a posição do rival Internacional, o Grêmio terá muitos desfalques diante do Fortaleza.

O zagueiro Geromel e o volante Maicon, que retornam de lesão, serão preservados, assim como o goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann, o meia Jean Pyerre e o atacante Diego Souza.

Estreia

O Fortaleza terá a estreia do técnico Enderson Moreira, que nesta temporada já dirigiu o rival Ceará e passou ainda por Cruzeiro e Goiás. Ele foi contratado para a vaga de Marcelo Chamusca, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Sport na última quarta-feira (6), na Ilha do Retiro, no Recife.

Apenas três pontos separam o Fortaleza da zona de rebaixamento e o time joga pressionado. Apesar do resultado ruim na última rodada, Enderson deve manter a mesma escalação que começou o confronto diante do Sport.

A FICHA DO JOGO

FORTALEZA

Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Wanderson, Carlinhos; Ronald, Felipe, João Paulo; Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

GRÊMIO

Paulo Victor; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Pepê; Diego Churín. Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 9 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 21h

ESTÁDIO: Castelão

CIDADE: Fortaleza

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere