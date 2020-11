Na caça aos líderes, o São Paulo, quarto colocado, com 33 pontos (e três jogos a menos que Inter e Flamengo e dois em relação ao Atlético), encara o Fortaleza, 12°, com 24 pontos, no Castelão, neste sábado (14), às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fernando Diniz deve poupar alguns atletas, visando ao duelo de quarta-feira (18), diante do Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, Toró, com dor no joelho direito, e Luan, suspenso, não encaram o Fortaleza.

Já os donos da casa têm a estreia do técnico Marcelo Chamusca como principal novidade.

FORTALEZA X SÃO PAULO

Data: 14/11/2020 (sábado)

Local: Castelão

Cidade: Fortaleza (CE)

Horário: 19h

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael Correia e Luiz Claudio Regazone, todos do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, Osvaldo, Bergson e David

Técnico: Marcelo Chamusca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas (Diego Costa) e Reinaldo (Léo); Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Tréllez

Técnico: Fernando Diniz