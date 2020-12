Vencer, vencer, vencer. Este, mais do que nunca, é o ideal do Atlético para o duelo deste sábado (12), contra o xará paranaense, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos, sete a menos que o líder São Paulo, o Galo precisa de um triunfo fora de casa para não deixar o Tricolor disparar de vez na ponta da tabela.

Para o confronto no Sul do país, marcado para às 17h, o técnico Jorge Sampaoli apenas não terá à disposição o volante Jair, que sofreu ruptura muscular e segue em tratamento no departamento médico do clube.

O zagueiro Junior Alonso e o meia-atacante Savarino, que cumpriram suspensão contra o Internacional, estão à disposição do comandante argentino e são reforços certos para encarar o Furacão.

Athletico carrasco

Responsável por quebrar a invencibilidade do Atlético em casa nesta edição do Campeonato Brasileiro, quando o derrotou por 2 a 0 em 18 de novembro, o time paranaense também precisa vencer para se afastar da temida zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o rubro-negro é o 12º colocado e está a quatro do Vasco, primeiro do Z-4.

Para encarar o Galo, Paulo Autuori terá os retornos do volante Christian, que cumpriu suspensão, e do meia Nikão, que sentiu lesão muscular e que foi dúvida ao longo da semana. O lateral Khellven, recuperado da Covid-19, também volta a figurar entre as opções do Furação.

Já o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, fica de fora.

Ficha Técnica:

Athletico x Atlético

Motivo: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 12 de dezembro de 2020 (sábado)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 17h

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Anderson José de Moraes; todos paulistas. VAR: Márcio Henrique de Gois.

Athletico - Santos; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Felipe Aguilar) e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico. Paulo Autuori.

Atlético - Everson, Guga, Réver, Alonso, Arana; Allan, Alan Franco (Hyoran), Nathan (Zaracho) Keno, Savarino e Sasha (Vargas).

Transmissão: não haverá.