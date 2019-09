O jogo do reinício e também da virada no Campeonato Brasileiro. É desta forma que o Cruzeiro encara o desafio desta segunda-feira (30), contra o Goiás, no Serra Dourada. A partida, válida pela 22ª rodada da Série A, deverá marcar a estreia no técnico Abel Braga, substituto do demitido Rogério Ceni.

Na expectativa para que o nome do novo comandante seja publicado no BID da CBF a tempo de ser possível que esteja à beira do campo para debutar no clube celeste, a Raposa precisa vencer o Esmeraldino para chegar aos 22 pontos e, quem sabe, terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Atualmente, os mineiros ocupam a 17ª posição e convive com o temido Z-4 da competição mais importante do país.

Caso Abel não possa estrear, Ricardo Resende será o responsável por ocupar a função. O técnico do Sub-20, inclusive, fez este papel quando Mano Menezes foi desligado; na ocasião, o Cruzeiro empatou com o Avaí, em Florianópolis, por 2 a 2. Dentro deste contexto, a escalação para o próximo desafio se tornou um grande mistério.

Sem Fred, suspenso, o Cruzeiro deve ir com Sassá entre os onze. O atacante, inclusive, deve retornar ao time após ser preterido por Ceni, antigo treinador. Thiago Neves, outro que não atuou contra o "Vozão", também deve figurar entre os titulares.

Pedro Rocha, que levou uma pancada no tornozelo, ainda é dúvida. Na tarde deste sábado (28), o grupo faz atividade na Toca II, a primeira comandada por Abel Braga, e a presença do atacante será crucial para uma indicação se estará ou não presente em Goiânia.

Caso mantenha a base que terminou o último jogo, contra o Ceará, Resende ou Abel deve colocar em campo: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha (Marquinhos Gabriel) e Sassá.

O volante Ariel Cabral e o zagueiro Léo, machucados, seguem de fora. Cabe lembrar que, desde 2009, os visitantes desta rodada derrotaram os mandantes nos últimos nove confrontos pelo Brasileiro.

Goiás

Vindo de vitórias importantes sobre Fluminense e São Paulo, o Goiás de Ney Franco quer a terceira consecutiva na competição, desta vez sobre o Cruzeiro. O time ocupa a 12ª colocação com 27 pontos.

"Sabemos que a troca de treinador, em um primeiro momento, sempre tem um impacto no clube. É uma contratação acertada do Cruzeiro, pois o Abel é um treinador experiente e que sabe lidar com o grupo de jogadores, com estrelas. Nesse grupo, inclusive, vários jogadores já trabalharam com o Abel. Thiago Nevez, Fred... Então, ele sabe transitar nesse meio. Esperamos um jogo difícil. Já havia um certo grau de dificuldade pela qualidade do Cruzeiro e agora vamos pegar uma equipe motivada com um treinador novo", destacou o treinador do Esmeraldino em entrevista coletiva.

Para o jogo desta segunda, os donos da casa não terão Jefferson e Marcelo Hermes, ambos suspensos com três cartões amarelos. Com isso, a tendência é de que o zagueiro Alan Ruschel, ex-Chapecoense, assuma a função de lateral-esquerdo. Já os reforços Papagaio, que rescindiu com o Atlético, e Dudu ficam à disposição para estrear.

O time que deve ir a campo é: Tadeu, Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Yago Rocha; Gilberto e Yago Felipe; Barcia, Léo Sena e Michael; Rafael Moura.

Ficha Técnica:

GOIÁS X CRUZEIRO

Motivo: 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 20h

Local: Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE), auxiliado por Clóvis Amaral da Silva (PE) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Goiás: Tadeu, Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Yago Rocha; Gilberto e Yago Felipe; Barcia, Léo Sena e Michael; Rafael Moura. Técnico: Ney Franco

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha (Marquinhos Gabriel) e Sassá. Técnico Abel Braga/Ricardo Resende