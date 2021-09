Invicto há oito jogos, sendo seis deles sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro encara o Goiás nesta terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Raposa terá, pelo menos, uma mudança em relação ao time que empatou com o CRB.

Com o volante Flávio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luxa tem duas opções para a vaga. Uma delas é promover o retorno de Lucas Ventura, recuperado de lesão, com Rômulo sendo mantido na lateral direita.

A outra é voltar com Rômulo para o meio-campo, enquanto Cáceres, liberado pelo departamento médico, seria o encarregado do lado do campo.

No Goiás, Marcelo Cabo deve utilizar força máxima. Isso porque o treinador conta com o retorno do meia Élvis, que cumpriu suspensão, e não tem desfalques por lesão.

Tabela

A Raposa é 15ª colocada, com 25 pontos, 13 a menos que o Goiás, em quarto lugar na classificação.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Élvis; Diego, Nicolas e Alef Manga

Técnico: Marcelo Cabo

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Cáceres), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Lucas Ventura (Rômulo) e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Thiago (Rafael Sóbis)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 7 de setembro de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Serrinha

CIDADE: Goiânia (GO)

MOTIVO: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Braulio da Silva Machado (SC/Fifa)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere