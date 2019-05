Para recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, além de torcer por um tropeço do Palmeiras contra a Botafogo, o Atlético precisa ignorar o péssimo retrospecto que tem jogando em Porto Alegre contra o Grêmio e vencer o Tricolor Gaúcho neste sábado, às 19h.

Para isso, o técnico Rodrigo Santana contará com a volta de vários titulares que não viajaram com a equipe para a partida diante do Unión la Calera, no Chile. Dos titulares, Réver, que fraturou o nariz no jogo contra o Flamengo, Elias, suspenso e Guga, que sentiu dores na coxa esquerda não jogam.

Por outro lado, o jovem treinador alvinegro terá à sua disposição o atacante Geuvânio, que sofreu um pisão na partida contra o Santos, pela Copa do Brasil e desfalcou o Galo nos últimos compromissos.

Do lado Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi pode promover um reencontro muito esperado. Lesionado desde a segunda rodada do Brasileirão, Diego Tardelli está liberado e pode entrar em campo pela primeira vez contra seu ex-clube.

Uma das revelações do futebol brasileiro neste ano, o volante Matheus Henrique é desfalque garantido do lado gremista. O jovem atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra Ceará e está suspenso.

Confira as prováveis escalações para o jogo deste sábado:

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Rômulo e Maicon; Diego Tardelli (Alisson), Jean Pyerre e Everton; André.

Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Matheus Henrique e Kannemann (lesionados)

Atlético: Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares (Geuvânio) e Chará; Ricardo Oliveira.

Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques: Réver e Guga (lesionados); Elias (suspenso)

Ficha Técnica

DATA: 25 de maio de 2019

LOCAL: Arena do Grêmio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: Sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Carlos Berkenbrock, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes

TRANSMISSÃO: Premiere