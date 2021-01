Um verdadeiro "jogo de seis pontos". Assim será o duelo entre Grêmio x Atlético, marcado para às 19h15 desta quarta-feira (20), na Arena do Tricolor Gaúcho. O motivo? Com 50 pontos, os donos da casa querem a vitória para, além de retornarem ao G-4, chegarem à mesma pontuação do adversário. O Galo, por sua vez, além de abrir seis de vantagem, pode chegar aos mesmos 56 do vice-líder Internacional, que encara o líder São Paulo. O time paulista tem umm a mais.

Para o jogo em Porto Alegre, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com dois jogadores. O meia Matías Zaracho, lesionado deste 26 de dezembro, ainda segue entregue ao Departamento Médico do clube. Já o volante Jair, autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Para a vaga deixada pelo camisa 8, o comandante argentino deve promover o retorno do volante equatoriano Alan Franco. Recuperado do "pós-Corona", ele afirma estar 100% fisicamente e pronto para ajudar o alvinegro que ainda sonha com o título nacional.

Grêmio embalado

Finalista da Copa do Brasil, o Grêmio vive duelo particular com o Palmeiras. Além de ter o Alviverde como adversário no Torneio, os gaúcho também disputam ponto a ponto uma vaga no G-4 do Brasileirão. Com 51 pontos, o time do português Abel Ferreira é o quinto colocado, com um a mais que a equipe de Portaluppi, atual sexto.

Para encarar o Atlético, Renato pode ter o retorno do zagueiro Geromel, recuperado de lesão muscular. Contudo, Matheus Henrique deve ficar de fora do duelo na Arena, devido a dores na panturrilha esquerda.

Caso Matheus não seja relacionado, Lucas Silva, Maicon e Darlan são as opção para a posição.

Ficha Técnica:

Grêmio x Atlético

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 19h15

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro; todos paulistas. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Grêmio - Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Atlético - Everson; Guga, Réver, Alonso, Arana; Allan, Alan Franco, Hyroan; Keno, Savarino e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

Transmissão: Première