Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um duelo fundamental na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira (5), a Raposa enfrenta o Grêmio, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada, a penúltima do Brasileirão.

Para o confronto com o time gaúcho, o técnico Adílson Batista não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, na última segunda-feira, e vai cumprir suspensão.

Mesmo tendo começado a partida no banco de reservas, Marquinhos foi acionado no segundo tempo da partida juntamente com Fred, teve a atuação elogiada por Adílson e poderia iniciar jogando contra o Tricolor Gaúcho.

O Camisa 9 da Raposa, inclusive, é o favorito para ganhar uma nova oportunidade no time no lugar de Joel, que teve atuação discreta contra o cruzmaltino.

Outra possível mudança na equipe poderá ser a entrada do lateral-esquerdo Dodô no lugar de Egídio.

Grêmio

Mesmo garantido na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o Grêmio deverá mandar o que tem de melhor no duelo com o Cruzeiro.

As novidades no time comandado pelo técnico Renato Gaúcho devem ser as entradas de Matheus Henrique e Diego Tardelli, que cumpriram suspensão na última rodada.

O primeiro deverá entrar no lugar do Michel, e Tardelli assumiria a posição de Pepê.

Com 36 pontos, na 17ª colocação, o Cruzeiro seca o Ceará que tem dois pontos a mais na classificação, e joga a sua sobrevivência contra Grêmio e Palmeiras, adversário do próximo domingo, às 16h, no Mineirão.

GRÊMIO X CRUZEIRO

Motivo: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 5 de dezembro de 2019

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Wagner Reaway

Transmissão: Premiere

Grêmio

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Tardelli (Pepê) e Everton Cebolinha; Luciano. Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro

Fábio; Orejuela; Cacá, Léo e Egídio (Dodô); Henrique, Éderson e Ariel Cabral; David, Pedro Rocha e Fred. Técnico: Adílson Batista