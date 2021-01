O líder do Campeonato Brasileiro volta a campo neste domingo (31). A partir das 18h15, o Internacional recebe o Redbull Bragantino, no Beira Rio, e tenta seguir com ampla vantagem na tabela e cada vez mais com a mão no caneco do Campeonato Brasileiro.

Vindo de oito vitórias consecutivas na competição mais importante do país, o Colorado tem 62 pontos e mais de 70% de chances de dar a volta olímpica, de acordo com projeção do Departamento de Matemática da UFMG.

Em relação ao time que venceu o Gre-Nal na rodada passada, o técnico Abel Braga fará apenas uma mexida. Voltando de suspensão, o atacante Caio Vidal tem vaga garantida no time. O artilheiro Thiago Galhardo, que se recupera de lesão muscular, segue de fora.



Ganhando asas

Vindo de três vitórias consecutivas, o Bragantino quer surpreender o líder Internacional, fora de casa. Com 44 pontos e na 11ª colocação, o time tem 85% de chances de, pela primeira vez, disputar a Copa Sul-Americana.

Para encarar o Inter, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o zagueiro Fabrício Bruno, diagnosticado com a Covid-19 e, por causa disso, em isolamento.

Ficha Técnica:

Internacional x Redbull Bragantino

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31 de janeiro de 2021 (domingo)

Horário: 18h15

Local: Beira Rio, em Porto Alegre

Internacional - Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

Bragantino - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Transmissão: Sportv e Première