O Internacional encara o Corinthians nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada da Série A 2020, vivendo a mesma situação da última vez em que foi vice-campeão brasileiro, em 2009. Precisa vencer o seu jogo e contar pelo menos com um empate do Flamengo, que no mesmo horário encara o São Paulo, no Morumbi.

A expectativa colorada é de que o desfecho dessa vez seja diferente, pois caso contrário o clube amargará o tetra vice-campeonato na Era dos Pontos Corridos, pois antes de 2009, já tinha ficado na segunda colocação do Brasileirão em 2005 e 2006, quando Corinthians e São Paulo, respectivamente, levantaram a taça.

Abel Braga pode ser campeão brasileiro pelo Internacional nesta quinta-feira, mas não tem sequência certa no Beira-Rio

O confronto pode marcar a despedida do técnico Abel Braga do Internacional. O treinador foi contratado para a vaga do argentino Eduardo Coudet, que deixou o Beira-Rio no início do returno da Série A para assumir o Celta, da Espanha.

Desde a saída do espanhol Miguel Ángel Ramírez do Independiente del Valle, do Equador, em dezembro do ano passado, é falado de um acerto do treinador com o Colorado.

Para o Corinthians, fora da briga por vaga na Copa Libertadores 2021, o jogo vale apenas para o clube garantir a nona colocação e assegurar o direito de entrar na Copa do Brasil desta temporada já na terceira fase.

Escalações

Abel Braga não conta com o lateral-direito Rodinei, que teve expulsão polêmica na derrota de 2 a 1 para o Flamengo no último domingo (21), no Maracanã, quando o Internacional perdeu a liderança para a equipe carioca.

Heitor será o seu substituo. Ainda na defesa, outra mudança, pois o zagueiro Victor Cuesta, que cumpriu suspensão diante do rubro-negro carioca, retorna.

No Corinthians, o problema de Vágner Mancini está também na lateral direita. Fágner, machucado, deve ficar de fora do jogo. Michel Macedo deve ser o seu substituto.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

CORINTHIANS

Cássio, Michel Macedo, Jémerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Mateus Vital e Araos; Gustavo Mosquito e Léo Natel. Técnico: Vágner Mancini

DATA: 25 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere