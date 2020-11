Internacional e Coritiba se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão, em duelo fundamental para as pretensões das duas equipes no campeonato.

Líder do torneio com 35 pontos, o Colorado precisa do triunfo para se manter na ponta da tabela, sem depender dos resultados de Flamengo e Atlético, que aparecem na segunda e terceira colocação respectivamente.

Para o duelo em Porto Alegre, o técnico Eduardo Coudet não vai poder contar com o atacante Thiago Galhardo, artilheiro da competição com 15 gols, que foi expulso na derrota para o Corinthians, na última rodada.

O jovem Yuri Alberto e o argentino Leandro Fernández são os favoritos para substituir Galhardo.

Em recuperação de uma lesão no púbis, o zagueiro Rodrigo Moledo segue de fora, dando lugar a Zé Gabriel.

O restante do time deverá ser o mesmo que atuou na última rodada do Brasileiro.

Coritiba

O técnico Rodrigo Santana, que vai estrear no comando do Coritiba neste domingo, ganhou alguns problemas de última hora para escalar a equipe que vai iniciar jogando diante do Inter.

Nesta sexta-feira, o Coxa confirmou que cinco jogadores foram diagnosticados com Covid-19 e estão de fora do duelo.

O clube paranaense não divulgou os nomes dos infectados, mas segundo o ge.globo, Matheus Galdezani e Nathan Silva, Patrick Vieira, Muralha e Matheus Bueno não viajaram com a delegação para a capital gaúcha.

Desses, Galdezani e Silva estavam bem cotados para começarem como titulares contra o Colorado.

Santana já não poderia contar com Sarrafiore, que pertence ao Internacional, e vai ficar de fora por força de contrato.

Rafinha, em recuperação de uma fratura no tornozelo esquerdo, é outra baixa.

Com os desfalques, o treinador do Coxa deve escalar Rodolfo Filemon na zaga. No meio de campo, Henrique Vermudt e Ramón Martínez disputam uma vaga.

No ataque, Robson, que volta de suspensão, Cerutti e Neílton disputam dois lugares no time.

Com 19 pontos, na 17ª colocação, o Coritiba deixará a zona de rebaixamento, caso vença o Colorado.

FICHA DO JOGO

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 8 de novembro de 2020

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti. Trio do Espírito Santo

Transmissão: Premiere

Internacional

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Yuri Alberto (Leandro Fernández) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

Coritiba

Wilson; Matheus Sales (Jonathan), Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Henrique Vermudt (Ramón Martínez) e Giovanni Augusto; Robson, Neílton (Cerutti) e Ricardo Oliveira.