Vice-líder do Campeonato Brasileiro desde a última quinta-feira (7), quando venceu o Ceará por 2 a 0, no Castelão, o Internacional defende a posição neste domingo (10), quando recebe o Goiás, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada. O Atlético só tem chance de retornar à segunda colocação na próxima segunda-feira (11), quando encara o Bragantino, em Bragança Paulista, se o Colorado não vencer o time goiano.

Vivendo um bom momento, apesar da certeza de que Abel Braga deixará o clube após a Série A, o Internacional tem mudanças em seu time. Com os goleiros Marcelo Lomba e Danilo Fernandes machucados, o terceiro jogador da posição, Daniel, será o titular.

Com Marcelo Lomba e Danilo Fernandes machucados, Daniel será o titular do Internacional na partida deste domingo, contra o Goiás, no Beira-Rio, em Porto Alegre Com Marcelo Lomba e Danilo Fernandes machucados, Daniel será o titular do Internacional na partida deste domingo, contra o Goiás, no Beira-Rio, em Porto Alegre

No ataque, Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols, volta a comandar o ataque, depois de cumprir suspensão na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará.

No meio, a única dúvida de Abel Braga: Rodrigo Lindoso ou Nonato como segundo volante, formando dupla com Rodrigo Dourado.

Empolgação

No Goiás, que tem dois treinadores, numa dobradinha tocada por Augusto César e Glauber Ramos, a grande motivação é a chance de sair da zona de rebaixamento depois de ocupar a lanterna por várias rodadas.

A aposta segue sendo em dois centroavantes grandalhões, que são Rafael Moura e Fernandão, e num esquema com três zagueiros, o que reforça demais a bola aérea do time.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Daniel; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga

GOIÁS

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura. Técnicos: Augusto César e Glauber Ramos

DATA: 10 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edna Alves Batista, auxiliada por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere