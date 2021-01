Novamente a sensação da Série A do Campeonato Brasileiro, situação que também já foi vivida por Atlético, São Paulo e até Palmeiras, o líder Internacional tem um jogo chave na sua campanha em busca do título que não conquista desde 1979: encara neste domingo (24), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o rival Grêmio, que não derrota há 11 clássicos.

O confronto é decisivo para os dois clubes, pois o tricolor gaúcho, que ocupa a sexta colocação, com oito pontos e um jogo a menos que o rival, que lidera o Brasileirão, ainda sonha com o título, mas fica praticamente sem chances de brigar por ele até com um empate.

O atacante Yuri Alberto, que vem de um hat-trick sobre o São Paulo, em pleno Morumbi, é um dos destaques da arrancada do Internacional, novo líder do Campeonato Brasileiro

Já o Colorado, que acumula a marca de sete vitórias consecutivas, tem o melhor aproveitamento do returno, ao lado do Atlético (66,7%) e vem de uma goleada por 5 a 1 sobre o até então líder São Paulo, no Morumbi.

Desfalques

Mandante, o Inter segue sem o meia-atacante Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. Mas seu substituto, o garoto Yuti Alberto, vive grande fase e vem de um hat-trick sobre o tricolor paulista na goleada da última quarta-feira (20).

Outra ausência colorada no ataque será Caio Vidal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por outra cria da base colorada, Peglow, que tem entrado em seu lugar em praticamente todos os jogos. Outra opção é Marcos Guilherme.

Se o técnic Abel Braga pretender um time com maior poder de marcação, pode optar com Rodrigo Lindoso ou Nonato, com Edenílson sendo deslocado para a função pelo lado direito do campo.

Retornos

No Grêmio, que vem de empate por 1 a 1 com o Atlético na última quarta-feira, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho pode ter a volta de dois titulares importantes, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Matheus Henrique. Os dois ficaram de fora da partida contra o Galo, mas foram relacionados para o clássico.

Destaque gremista, o atacante Pepê teve produção baixa contra o Atlético na última quarta-feira, mas segue como aposta ofensiva de Renato Gaúcho no Gre-Nal deste domingo

Apesar da baixa produção na última quarta-feira, Alisson, Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza devem seguir formando o sistema ofensivo do tricolor gaúcho.

No meio, com o retorno de Matheus Henrique, Lucas Silva e Darlan são as opções para jogar ao seu lado. Se Geromel for escalado, forma dupla com Kannemann e o garoto Rodrigues deixa a equipe.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Lucas Silva (Darlan); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 24 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere