Internacional e Palmeiras fazem neste sábado (19), às 21h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, um confronto direto por vaga no G-4 da Série A e que interessa diretamente ao Atlético, pois quem vencer ficará a dois pontos do time de Jorge Sampaoli na classificação. A diferença é que os palmeirenses ainda terão um jogo a menos, pois a partida contra o Vasco, que seria pela primeira rodada, disputada em 8 e 9 de agosto, só será em 27 de janeiro do ano que vem.

A partida pode marcar a despedida do meia argentino D’Alessandro do Beira-Rio. O jogador tem contrato apenas até o próximo dia 31 e até lá o Colorado não joga mais em casa. Os dois próximos jogos são fora de casa e o Inter só volta a atuar em Porto Alegre dia 10 de janeiro de 2021, quando recebe o Goiás.

Como só tem o Brasileirão para disputar, o Internacional terá força máxima. O grande objetivo do clube, que já foi líder da competição em parte do turno, é buscar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, precisa integrar o G-4.

Em crise, a equipe gaúcha deve ter em 2021 o comando do treinador espanhol Miguel Ángel Ramírez, desejado por vários clubes brasileiros e que segundo informações da imprensa gaúcha já está apalavrado com o time do Beira-Rio.

Palmeiras

Adversário do América nas semifinais da Copa do Brasil a partir da próxima quarta-feira (23), o Palmeiras terá mesmo assim um time forte em Porto Alegre.

O técnico Abel Ferreira tem como dúvida Zé Rafael ou Marcos Rocha improvisado como meia pela direita, formando dupla com Gabriel Menino.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes (D'Alessandro) e Marcos Guilherme (Yuri Alberto); Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira

DATA: 19 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 21h

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: TNT e Premiere