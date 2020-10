O segundo risco que o Atlético corre de perder a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo que provisoriamente, neste domingo (18), é na partida do segundo colocado Internacional diante do Vasco, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Depois de viver momentos de instabilidade, o Colorado já soma três vitórias seguidas na competição, e isso lhe permitiu voltar a empatar com o Galo em pontos, pois a equipe de Jorge Sampaoli ganhou apenas quatro dos últimos nove pontos disputados. É bom ressaltar que os gaúchos, que são superados pelo Atlético no número de vitórias (10 a 9) têm um jogo a mais.

Destaque nos 5 a 3 sobre o Sport, na última quarta-feira, Patrick tem presença confirmada contra o Vasco, neste domingo, no Beira-Rio Destaque nos 5 a 3 sobre o Sport, na última quarta-feira, Patrick tem presença confirmada contra o Vasco, neste domingo, no Beira-Rio

Para receber o Vasco, o técnico argentino Eduardo Coudet conta com um reforço importante, a volta do meia-atacante Thiago Galhardo, artilheiro isolado do Brasileirão com 13 gols. Assim, Yuri Alberto e Abel Hernández brigam por uma vaga na frente.

Outra disputa no setor ofensivo é entre Marcos Guilherme e Praxedes. O meia Johnny, em processo final de recuperação de lesão, deve seguir de fora. A ideia da comissão técnica é preservá-lo para o jogo da próxima quinta-feira (22), contra a Universidad Católica, do Chile, em Santiago, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No setor defensivo, Rodinei e Uendel devem seguir nas laterais, mas a zaga pode ter mudança, com a volta de Zé Gabriel. Ainda não é certo se no lugar de Rodrigo Moledo ou Victor Cuesta. O meia Patrick, destaque nos 5 a 3 sobre o Sport, na última quarta-feira (14) tem presença confirmada.

Vasco

De líder nas primeiras rodadas à 12ª posição, o Vasco vai a Porto Alegre em crise, pois marcou apenas um ponto nas últimas cinco partidas disputadas. A queda de desempenho provocou a saída do técnico Ramon Menezes e a chegada do português Sá Pinto, que ainda não comanda o time diante do Internacional.

Alexandre Grasseli segue como interino e mantém a base que perdeu de 2 a 1, de virada, para o Flamengo, no último sábado (10), em São Januário.

Sem Cayo Tenório, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Yago Pikuchu joga na lateral direita. A grande aposta é no setor ofensivo, formado pelos argentinos Benítez e Cano e o garoto Talles Magno.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Eduardo Coudet

VASCO

Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Benítez; Talles e Cano. Técnico: Alexandre Grasseli

DATA: 18 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre (RS)

HORÁRIO: 18H15

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: William Machado Steffen (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere