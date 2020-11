Um dos adversários do Atlético na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem pela frente o Fluminense, neste domingo (22), às 18h15,no estádio Beira-Rio, pela 22ª rodada do torneio.

Na segunda colocação, com 36 pontos, dois a menos do que o Galo, o Colorado vem de uma eliminação nos pênaltis para o América, nas quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta, no Independência.

Para encarar o Tricolor das Laranjeiras, o técnico Abel Braga segue com vários desfalques, seja por lesão, ou pela covid-19.

O próprio Abel foi diagnosticado com a doença e não vai poder comandar o Inter no banco de reservas, sendo substituído pelos auxiliares Osmar Loss e Leomir.

Os goleiros Daniel e Keiller também estão com o coronavírus e não vão poder ficar à disposição.

Por lesão, ficam de fora o lateral-esquerdo Moisés o atacante Abel Hernández, ambos com um problema na coxa direita.

Por outro lado, os volantes Patrick e Nonato, recuperados da covid-19, podem aparecer no time.

Com a proximidade do duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, com o Boca Juniors-ARG, marcado para a próxima quarta, também em Porto Alegre, a comissão técnica do Inter também pode optar em preservar algum jogador.

Fluminense

Na oitava colocação na tabela, com 32 pontos, o Fluminense busca um triunfo para se aproximar dos líderes do Brasileirão.

Para encarar seu ex-time, o técnico Odair Hellmann também tem vários desfalques. Com covid-19, estão fora o lateral-esquerdo Egídio, o zagueiro Nino e o meio-campo Michel Araújo.

No departamento médico seguem o atacante Fred, com entorse no tornozelo direito e o lateral-direito Igor Julião, com desconforto muscular.

Em contrapartida, o volante Yago, recuperado do coronavírus, volta a ficar à disposição.

FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Data: 22/11/2020 (DOMINGO)

Horário: 18H15

Local: Beira-Rio

Cidade: Porto Alegre

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima. Trio de São Paulo

VAR: Wagner Reaway, da Paraíba

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro (Marcos Guilherme); Yuri Alberto (Maurício) e Thiago Galhardo. Técnico: Osmar Loss

FLUMINENSE

Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Nenê; Wellington Silva (Luiz Henrique), Felippe Cardoso (Lucca ou Marcos Paulo). Técnico: Odair Hellmann