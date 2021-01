De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Fortaleza, neste domingo (17), às 20h30, no Beira-Rio, pela 30ª rodada. Partida esta que interessa ao Atlético.

Com 53 pontos, três a menos que o São Paulo e três a mais que o Galo, o Colorado terá a volta de importantes jogadores para o duelo. Após cumprirem suspensão, o meio-campista Edenilson e o atacante Yuri Alberto reforçam a equipe de Abel Braga.

Yuri ocupa a vaga de Thiago Galhardo, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.

O técnico do Inter, aliás, está com moral. Neste domingo, ele tentará igualar seu próprio recorde de vitórias seguidas no Brasileirão: seis, algo que obteve pela última vez em 2006.

Fortaleza

Já a briga do Fortaleza é na outra ponta da tabela. Em 16° lugar, com 32 pontos, três a mais que o Bahia, clube que abre a zona de rebaixamento, o time cearense não contará com João Paulo. O meia foi afastado por tempo indeterminado, após participar de uma aglomeração.

INTERNACIONAL X FORTALEZA

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17/1/21 (domingo)

Horário: 20h30

Estádio: Beira-Rio

Cidade: Porto Alegre (RS)

Arbitragem: Rodrigo Dalonso Ferreira, auxiliado por Alex dos Santos e Éder Alexandre, todos catarinenses

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere e TNT

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto

Técnico: Abel Braga

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista

Técnico: Enderson Moreira