Por motivos distintos, Juventude e Atlético não terão força máxima para o confronto deste domingo (8), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na vice-liderança da competição, com 31 pontos, a apenas um do Palmeiras, o Alvinegro terá uma equipe alternativa (ou reserva) para o duelo no Sul. Isso porque a prioridade do time é o jogo de quarta-feira (11), às 21h30, diante do River Plate, no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Libertadores.

O técnico Cuca, aliás, já indicou que vai poupar atletas. “É outro jogo para a gente fazer valer a força do grupo e avaliar os jogadores juntamente com a fisiologia e a preparação física. Nem se trata de preservar, se trata de pensar na próxima partida, naquele que vai estar na melhor condição, mais próximo dos 100%”, afirmou.

O treinador não terá o atacante Vargas, expulso na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no Mineirão, no último domingo (1).

Juventude



Já o técnico Marquinhos Santos tem problemas para escalar o Juventude. Por questões contratuais, o zagueiro Vitor Mendes, o volante Guilherme Castilho e o meia Bruninho, emprestados pelo Galo, não podem enfrentar a equipe mineira.

Isso sem falar nos desfalques por Covid-19, entre eles o lateral William Matheus, os volantes Élton e Jadson e o meia Wagner. E sem contar que o atacante Matheus Peixoto, artilheiro do Brasileiro, com sete gols, deixou o clube com destino ao Metalist, da Ucrânia.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Didi, Cléberson e Alysson; Dawhan, Ricardinho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Roberson

Técnico: Marquinhos Santos

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello (Nathan Silva), Réver e Dodô; Jair, Alan Franco, Dylan Borrero, Nathan e Hyoran; Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 8 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Alfredo Jaconi

CIDADE: Caixas do Sul (RS)

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás

VAR: Wagner Reway (PB/Fifa)

TRANSMISSÃO: TV Globo e Premiere