Bruno José retorna ao time do Cruzeiro para o duelo com o Náutico

Nesta terça-feira (17), às 19h, o estádio dos Aflitos vai receber dois times em situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Náutico, que vem de cinco partidas sem triunfo (quatro derrotas e uma igualdade) e briga para voltar ao G-4. Do outro, o Cruzeiro, sem perder há cinco rodadas (quatro empates e uma vitória), mas que luta para se afastar da zona do rebaixamento.

Cruzeiro

Para o duelo válido pela 19ª rodada, a Raposa, 16ª colocada, com 18 pontos, terá o retorno do atacante Bruno José, que cumpriu suspensão diante do Sampaio Corrêa.

Já o lateral-esquerdo Jean Victor fica fora, por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, abre-se uma possibilidade para Matheus Pereira naquele setor.

Náutico

Expulso contra o Avaí, o lateral-esquerdo Bryan dará lugar a, provavelmente, Rafinha. O zagueiro Camutanga e o volante Rhaldney podem retornar ao time pernambucano, em sexto lugar, com 30 pontos.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO

Alex Alves; Hereda, Yago, Camutanga e Rafinha; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Matheus Carvalho, Caio Dantas e Vinicius

Técnico: Hélio dos Anjos

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Bruno José, Wellington Nem e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 17 de agosto de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Aflitos

CIDADE: Recife (PE)

MOTIVO: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV