Invicto neste início de trajetória no Cruzeiro, o técnico Mozart vai em busca de seu segundo triunfo pelos celestes. Neste sábado (19), às 19h, o time enfrenta o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com quatro pontos, a Raposa chega à partida embalada pela vitória por 1 a 0 em cima da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, na última quarta-feira (16). Antes, o treinador havia feito sua estreia pelo clube estrelado no empate em 1 a 1 com o Goiás, no Mineirão.

A tendência é que Mozart utilize a mesma formação titular do confronto com a Macaca.

Adversário

Dono de sete pontos na competição, o Operário também vem de triunfo por 1 a 0, sobre o Sampaio Corrêa, mesmo sem a presença de vários de seus jogadores, que testaram positivo para Covid-19. O time paranaense não divulga a lista de relacionados.

A FICHA DO JOGO

OPERÁRIO-PR

Thiago Braga; Alex Silva, Reniê, Rodolfo e Djalma Silva; Rafael Chorão, Pedro Ken Marcelo e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão e Schumacher (Felipe Garcia). Técnico: Matheus Costa

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Giovanni e Marcinho; Felipe Augusto, Bruno José e Rafael Sóbis. Técnico: Mozart

DATA: 19 de junho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Germano Krüger

CIDADE: Ponta Grossa (PR)

MOTIVO: 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza, todos do Mato Grosso do Sul

TRANSMISSÃO: Premiere