Vivendo momentos opostos na temporada, Palmeiras e Atlético se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (6), às 16h, em São Paulo. Enquanto o Porco ocupa a segunda colocação do campeonato e vem de cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, o Galo venceu apenas uma das últimas oito partidas disputadas pelo Brasileirão.

Sofrendo pressão pelos últimos resultados negativos, Rodrigo Santana pode modificar a estrutura de sua equipe em campo. No treino desta sexta-feira (4), o jovem treinador do Galo testou uma formação com três zagueiros.

Sem Réver, que ainda é dúvida para a partida deste sábado, a trinca de zagueiros foi formada por Iago Maidana, Leonardo Silva e Igor Rabello. Caso se recupere a tempo, o capitão do Galo pode voltar e assumir uma das três vagas da zaga atleticana. Quem perdeu a vaga para a entrada do terceiro zagueiro foi o meia Cazares, que vem sendo muito criticado pela torcida.

Outra novidade no treino desta sexta-feira foi a escalação de Guga entre os titulares no lugar de Patric. Com maior vocação ofensiva, o jovem lateral poderia ter mais liberdade com o novo esquema adotado por Rodrigo Santana

Do lado palmeirense, Luiz Adriano ainda é dúvida para a partida. O centroavante, que apresenta desgaste físico elevado, não foi a campo nos últimos treinos da equipe e sua presença no duelo contra o Galo não está garantida.

Ficha do Jogo

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Borja ou Deyverson).

Atlético: Cleiton; Guga, Maidana, Léo Silva (Réver), Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Otero e Luan; Di Santo.

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: TV Globo e Premiere