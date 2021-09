Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético volta o foco para a Copa Libertadores. Nesta terça-feira (21), o Galo enfrenta o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, no jogo de ida da semifinal da principal competição da América do Sul.

Para o confronto com o Verdão, o técnico Cuca vai poder contar novamente com o lateral-direito Mariano e com o volante Jair, que cumpriram suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado, pela Série A.

A baixa fica por conta do atacante Savarino, em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Com a ausência do venezuelano, a dúvida gira em torno da formação que Cuca vai mandar a campo nesta terça.

Se optar pelo esquema com quatro meio-campistas, Jair ganhará nova oportunidade de iniciar jogando, compondo o setor ao lado de Allan, Zaracho e Nacho Fernández.

Se o comandante alvinegro quiser uma formação mais ofensiva, a tendência é de que Jair seja sacado para a entrada de um terceiro atacante. Nesse caso, Diego Costa, Keno e Vargas disputam duas vagas para formar o trio ofensivo com Hulk.

Palmeiras

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras deve ter duas novidades para encarar o Galo.

Suspenso na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, no último sábado, pelo Brasileirão, o meia Zé Rafael volta a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

Quem também pode reaparecer no time é o volante Danilo, em estágio final de recuperação de uma pancada no tornozelo esquerdo. Caso seja vetado, Felipe Melo deverá ser mantido no time.

Por fim, a última dúvida de Abel está no ataque. Destaques na temporada passada, Rony e Luiz Adriano disputam uma vaga ao lado de Dudu e Wesley.

Caso o primeiro seja escolhido, a opção do comandante português será por uma peça de velocidade. Se o lugar ficar com Luiz, a escolha será por um homem de referência na área, que atua como centroavante de ofício.

FICHA DO JOGO

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony (Luiz Adriano)

Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair (Vargas ou Keno), Zaracho e Nacho; Diego Costa e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 21 de setembro de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: Jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Patrício Loustau, auxiliado por Diego Bonfa e Gabriel Chade, todos da Argentina

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

TRANSMISSÃO: SBT, Conmebol TV e STAR +

Leia mais

Hulk revela que era palmeirense quando criança e se declara ao Galo: ‘dou minha vida pelo Atlético'

Palmeiras chega às semifinais com aproveitamento ligeiramente superior ao do invicto Galo

Atlético tem quase 80% de chance de ser campeão brasileiro; Flamengo tem 11%