Tinha tudo para ser uma espécie de “final” do Campeonato Brasileiro. Mas, como o Flamengo faz uma campanha fora da curva e já conquistou o título da competição, o duelo com o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo (1º), às 16h, será apenas para cumprir tabela.



Apesar do jogo não decidir o campeonato, a rivalidade entre as duas equipes ficou aflorada nos últimos anos. Com polêmicas dentro e fora de campo, a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo pediram para o jogo ser realizado com torcida única, sem a presença de visitantes, como acontecem em clássicos paulistas.

Palmeiras



O Palmeiras soma 68 pontos e ainda disputa o vice-campeonato com o Santos, que está em vantagem no número de vitórias. Em relação ao time para encarar o time carioca, Mano Menezes será obrigado a fazer mudanças. Suspenso com três cartões amarelos, o goleiro Weverton será desfalque contra o Flamengo, assim como o zagueiro Gustavo Gómez, que está em recuperação de uma lesão muscular.



Fernando Prass e Jailson disputam uma posição na meta. Luan deverá fazer dupla com Vitor Hugo na zaga.



Flamengo



No lado do Flamengo, ausência certa é o zagueiro Pablo Marí, que foi à Espanha renovar o passaporte. Rhodolfo será o titular ao lado de Rodrigo Caio. O técnico Jorge Jesus poderá ainda fazer algumas alterações na equipe por causa do desgaste físico de alguns atletas.

Confira as prováveis escalações das duas equipes para o jogo deste domingo:



Palmeiras: Jailson (Fernando Prass); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes



Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rhodolfo, Rodrigo Caio, Filipe Luis; Willian Arão, Gérson; Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus



DATA: 01 de dezembro de 2019

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo

MOTIVO: 36ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer, todo de Minas Gerais

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

TRANSMISSÃO: TV Globo/ Premiere