Vale a manutenção da liderança. Na ponta da tabela de classificação, com 19 pontos, o Atlético encara o Patrocinense, neste sábado (9), às 16h30, no estádio Pedro Alves do Nascimento, no Alto Paranaíba, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

Com a equipe titular em preparação para o duelo com o Nacional, do Uruguai, na terça-feira (12), em Montevidéu, pela Libertadores, o técnico Levir Culpi vai mandar a campo um time alternativo em Patrocínio.

O destaque fica pela provável presença do atacante colombiano Chará, que perdeu a posição na equipe considera ideal, recentemente.

A ausência é o experiente zagueiro Léo Silva, que vinha atuando com frequência no estadual, e que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Mancini deverá ser o escolhido para formar a dupla de zaga ao lado de Maidana.

O lateral-direito Carlos César e o atacante Maicon Bolt seguem entregues ao departamento médico.

Mesmo sem os titulares, a vitória sobre o Patrocinense é fundamental para as pretensões da equipe alvinegra em terminar a primeira fase do estadual na liderança.

Isso porque o América, segundo colocado, tem apenas um ponto a menos que o Galo, e joga em casa, contra o Tupynambás, também neste sábado. A primeira colocação geral na primeira parte da competição garante vantagens nas fases de mata a mata.

Patrocinense

Na quarta colocação, com 12 pontos, o Patrocinense busca um bom resultado diante do seu torcedor para encaminhar a classificação para as quartas de final.

Para o duelo com o Atlético, o técnico Rodrigo Fonseca não poderá contar com o zagueiro Diego Borges, que está com um edema ósseo na perna esquerda. O substituto deverá ser Juninho, que foi acionado na vitória por 2 a 0 sobre o Tupi, na última rodada, em Juiz de Fora.

A boa notícia é a presença do goleiro Júlio César. O jogador se recuperou de uma lesão no cotovelo que chegou a afasta-lo de alguns treinamentos, e está a disposição para o confronto com o Galo.

FICHA DO JOGO

PATROCINENSE

Júlio César; Kellyton, Juninho (Victor), Betão e Ian Barreto; Bruno Moreno, Davi, Dede e Leandro Oliveira; Pavani e Tony Galego.

Técnico: Rodrigo Fonseca

ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Maidana, Matheus Mancini e Hulk; Zé Welison, Nathan, David Terans Vinícius e Chará; Alerrandro

Técnico Levir Culpi

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Pedro Alves do Nascimento (Patrocínio)

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere