Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético se mobiliza para encarar o São Paulo, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada da competição.

Para encarar o Tricolor Paulista, o Galo não vai poder contar com o atacante Diego Costa, em recuperação de um incômodo muscular na coxa esquerda.

Outras baixas são o atacante Savarino, em tratamento de uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita, o meio-campo Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Keno, com uma virose.

No ataque, a tendência é de que Vargas assuma a vaga de Diego Costa e forme dupla com Hulk.

Ausentes na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na última rodada, por suspensão, o lateral-direito Mariano e o volante Jair voltam a ficar à disposição.

O restante do time, com exceção de Diego, poderá ser o mesmo que empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, na última terça, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

A proximidade do segundo jogo contra o Verdão, marcado já para a próxima terça, inclusive, pode ser um fator que faça Cuca preservar algum jogador neste sábado.

Entretanto, levando-se em contra a estratégia utilizada pelo comandante alvinegro em situações similares nesta temporada, é bastante improvável que a equipe titular tenha muitas mudanças.

São Paulo

Para o confronto com o Galo, o técnico Hernán Crespo segue sem poder contar com o lateral-direito Igor Vinícius, em recuperação de um trauma no olho esquerdo.

Outro especialista da função no elenco, Orejuela, também é baixa, em razão de um estiramento na coxa esquerda.

Desse modo, o atacante Galeano, que atuou na lateral no empate em 0 a 0 com o América, no meio de semana, deverá ser mantido no setor.

Já no ataque, Crespo aguarda a evolução de Luciano, desfalque de última hora contra o Coelho, em virtude de uma irritação ocular. Caso seja vetado, Pablo deverá iniciar jogando ao lado de Rigoni.

Com 45 pontos, o Atlético lidera o Brasileirão, com sete pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado.

No meio da tabela, ainda próximo à zona de rebaixamento, o São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, apenas três a mais do que o Juventude, que neste momento abre o Z-4.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Volpi; Galeano. Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes (Lizieiro); Rigoni e Pablo (Luciano)

Técnico: Hernán Crespo



ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Vargas

Técnico: Cuca



DATA: 25 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio (Fifa), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa) e Bruno Raphael Pires (Fifa), todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV

