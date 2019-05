Para tentar mostrar que complicada situação administrativa não influencia o rendimento da equipe dentro de campo, o Cruzeiro vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo neste domingo (2) às 16 horas, no Estádio do Pacaembu.

Na 16ª colocação e com a ameaça de entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota, o Cruzeiro vai com força máxima para o duelo contra um de seus maiores algozes na história do Brasileirão.

O principal problema que o técnico Mano Menezes terá para escalar sua equipe está na lateral direita. Os dois especialistas na função, Edílson e Orejuela, estão lesionados e a vaga deve ser ocupada pelo volante Lucas Romero, improvisado.

Do lado Tricolor, a situação também está longe ser confortável. Eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia na última quarta-feira (29), o time do Morumbi tem apenas o Brasileirão como meta até o final de 2019, já que também está fora da Copa Libertadores.

Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode até chegar à liderança da competição em caso de vitória e combinação de resultados que o favoreçam.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius (Luan), Walce, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Hudson e Hernanes, Helinho, Toró e Alexandre Pato

Desfalques: Pablo, e Lizieiro (lesionados), Antony (seleção olímpica), Arboleda (seleção equatoriana) e Everton (pancada na cabeça)

Dúvidas: existe a possibilidade de Hudson ser improvisado na lateral direita, abrindo espeaço para a escalação de Luan no meio campo

Cruzeiro: Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá (Fred)

Desfalques: Orejuela e Edílson (lesionados)

Dúvidas: Fred não treinou normalmente durante a semana e pode ficar de fora. Caso isso aconteça, seu substituto será Sassá

Ficha do jogo

Motivo: Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Data: 02/06/2019

Estádio: Pacaembu

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Auxiliado por: Kleber Lúcio Gil (FIFA) e Thiaggo Labes (CBF)

VAR: Héber Roberto Lopes (CBF)