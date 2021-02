O Flamengo pode igualar um feito que só São Paulo e Cruzeiro alcançaram na Era dos Pontos Corridos nesta quinta-feira (25). Para isso terá de vencer o próprio tricolor paulista, a partir das 21h30, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. Se alcançar os três pontos, o rubro-negro carioca será bicampeão brasileiro em sequência, pois já levantou a taça em 2019.

Esta marca, desde 2003, só foi alcançada por dois clubes, sendo que no caso do São Paulo ela é ainda maior, pois o clube venceu o Brasileirão em 2006, 2007 e 2008. Na última década, o Cruzeiro também alcançou a façanha de títulos seguidos da Série A nos pontos corridos ganhando o troféu em 2013 e 2014.

Rogério Ceni, tricampeão brasileiro com o São Paulo como jogador, em 2006, 2007 e 2008, pode ganhar nesta quinta-feira a Série A como treinador do Flamengo, e num jogo justamente contra o tricolor paulista

Na história da competição, o Flamengo tem outro bicampeonato em sequência, nas edições de 1982 e 1983, nos tempos em que tinha um esquadrão comandado pelo maior jogador da sua história, o ponta-de-lança Zico.

Escalações

O São Paulo, que precisa vencer para assegurar vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores sem depender de tropeço do Fluminense diante do Fortaleza, no Maracanã, no mesmo horário, tem problemas para definir sua equipe. O lateral-esquerdo Reinaldo e seu substuto, Léo Pelé, estão suspensos.

Assim, o técnico Marcos Vizzolli manda a campo uma equipe com três zagueiros. O veterano Daniel Alves, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Botafogo, na última segunda-feira (22), no Engenhão, retorna ao time e será o responsável pela articulação das jogadas tricolores.

No Flamengo, Rogério Ceni, goleiro, capitão e maior referência do tricampeonato do São Paulo em 2006, 2007 e 2008, pode entrar para a lista de quem venceu o Campeonato Brasileiro como jogador e treinador.

Para ficar com a taça, o time carioca precisa vencer. Se empatar ou perder, depende de o Internacional não marcar os três pontos diante do Corinthians, no mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ainda sem poder contar com o goleiro Diego Alves e o volante Willian Arão, machucados, a escalação deve ser a mesma da vitória por 2 a 1, de virada, sebre o Internacional, no último domingo (21), no Maracanã, na partida em que o rubro-negro assumiu a liderança isolada do Brasileirão.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Tchê Tchê, Luan e Wellington; Daniel Alves; Pablo e Luciano. Técnico: Marcos Vizolli

FLAMENGO

Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Éverton Ribeiro, Diego, Gérson e Bruno Henrique; De Arrascaeta e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 25 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Wágner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere