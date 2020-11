Vivendo situações distintas no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Goiás se enfrentam neste sábado (7), às 19h, no Morumbi, pela 20ª rodada do torneio.

Na quinta colocação na tabela com 30 pontos, mas com três jogos a menos do que o líder Internacional, o time paulista busca o triunfo para tentar entrar no G-4 já nesta rodada.

Para o confronto diante do time esmeraldino, o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com o meia Daniel Alves, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O escolhido para entrar na equipe deve ser o lateral-direito Igor Vinícius, fazendo com que Tchê Tchê seja deslocado para o meio de campo.

Lucas Perri, Walce, Liziero, Paulinho Boia e Rojas seguem no departamento médico e também não encaram o Goiás.

O restante da equipe deverá ser o mesmo que atuou nas vitórias sobre o Flamengo, pelo Brasileirão, e contra Lanús, insuficiente para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Goiás

Na lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos em 17 jogos, o Goiás busca a vitória no Morumbi para tentar iniciar uma recuperação no torneio.

Para enfrentar o Tricolor Paulista, o técnico Enderson Moreira não vai poder contar com o atacante Keko, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, e com o meia Shaylon, vinculado ao São Paulo, e que não vai poder atuar por força de contrato.

O lateral-direito Edílson, que está se transferindo para o Avaí, é outro que atuou no empate com o Vasco, a última rodada, e que também vai ficar de fora.

Os substitutos devem ser Douglas Baggio, Gilberto Júnior e Juan Pintado.

Jefferson, que cumpre mais um jogo de suspensão, além de Fábio Sanches e Daniel Bessa, ainda entregues ao departamento médico são outras baixas no Esmeraldino.

FICHA DO JOGO

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 7 de novembro de 2020

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Junior, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca. Trio de Pernambuco

Transmissão: Premiere

SÃO PAULO

Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê Igor Gomes e Gabriel Sara, Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

GOIÁS

Tadeu; Juan Pintado, Chico, David Duarte e Caju; Ariel Cabral, Gilberto Júnior (Salazar) e Breno; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira