A derrota de 4 a 2 para o Bragantino, na última quarta-feira (6), em Bragança Paulista, não custou a liderança da Série A ao São Paulo, mas jogou pressão no time de Fernando Diniz, que teve uma atuação muito ruim e voltou a conviver com as cobranças. E isso joga pressão no Tricolor para o clássico deste domingo (10), contra o Santos, às 16h, no Morumbi.

O que pode favorecer os são-paulinos é o fato de o Peixe, envolvido nas semifinais da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, da Argentina, ter uma equipe reserva em campo, pois na próxima quarta-feira (13) recebe os xeneizes na Vila Belmiro precisando da vitória para ser finalista.

Fernando Diniz foi muito questionado após a derrota de 4 a 2 para o Bragantino, na última quarta-feira, em Bragança Paulista, quando além da má atuação do seu time, ainda teve uma discussão e xingou o volante Tchê Tchê, que está fora do clássico porque foi expulso em Bragança Paulista

Como é final de temporada, os jogadores santistas estão desgastados e o técnico Cuca deve repetir o que fez entre os dois jogos pelas quartas de final contra o Grêmio, quando escalou os reservas diante do Flamengo na derrota por 4 a 1.

No líder São Paulo, Fernando Diniz tem chance de contar com a volta do centroavante Luciano, que não jogou em Bragança Paulista por lesão. Outro jogador de ataque pode ser utilizado pelo treinador é Pablo, este, inclusive, com mais chances.

O volante Luan, que cumpriu suspensão diante do Bragantino, retorna ao time e forma o quadrado de meio-de-campo titular com Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara.

Na zaga, com a suspensão de Bruno Alves, Diego Costa e Léo disputam a vaga ao lado de Arboleda, poupado em Bragança Paulista por desgaste muscular.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Léo (Diego Costa), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano ou Pablo) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

SANTOS

João Paulo; Madson, Alex, Luiz Felipe e Laércio; Jobson, Sandry, Jean Mota e Vinicius Balieiro; Bruninho e Arthur Gomes. Técnico Cuca

DATA: 10 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere