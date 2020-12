Voando, o São Paulo tem a chance de abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, neste domingo (6). Com 44 pontos, dois a mais que o vice-líder Atlético, o time do Morumbi recebe o Sport e, após deixar o gramado, poderá assistir pela TV o confronto do time mineiro contra o Internacional, marcado 18h15, no Mineirão.

Dono da melhor defesa da competição mais importante do país e da segunda melhor campanha como mandante, com 22 pontos conquistados, o Tricolor de Fernando Diniz caiu nas graças da torcida e na boca dos comentaristas. Para muitos, o melhor time brasileiro na atualidade.

Para encarar os pernambucanos, Diniz terá força máxima.

Sport

O Sport, por sua vez, terá o retorno do técnico Jair Ventura, afastado após testar positivo para a Covid-19. Junto com o treinador, quase toda a comissão técnica pegou a doença."Eu não pensei em ficar do jeito que fiquei, quando tive a Covid. Foram cinco dias, praticamente seis dias de cama. Calafrios, dor no corpo, febre, foi bem difícil, eu ainda estou me recuperando, sem os sintomas, mas ainda um pouco debilitado", destacou.

Contudo, apesar da volta do comandante, o Leão terá uma baixa importante; Leandro Barcia, que sofreu uma lesão no joelho, não encara o líder da Série A. Marquinhos, suspenso, deve ser substituído por Thiago Neves.

Vindo de três derrotas consecutivas, ocupa o 16º lugar, um acima da zona de degola, com 25 pontos marcados até o momento.

Ficha Técnica:

São Paulo x Sport-PE

Data: 6 de dezembro de 2020 (domingo)

Horário: 16h

Local: Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Sidmar dos Santos Meurer. VAR: Igor Junior Benevenuto. Todos de Minas Gerais

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Robert Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Ricardinho, Jonathan Gomes e Lucas Mugni, Thiago Neves; Mikael. Técnico: Jair Ventura

Transmissão: Globo e Première