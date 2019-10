São Paulo e Atlético fazem neste domingo, às 16h, no Morumbi, um duelo de reencontro e objetivos bem definidos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor, mesmo sem mostrar um futebol convincente, consegue se sustentar no G-4 e joga para permanecer na zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Galo, depois da fase negativa que o fez flertar com a zona do rebaixamento, busca manter o contato com a zona de classificação à competição internacional; a essa altura, a meta possível para salvar uma temporada de poucas alegrias.

O técnico Vágner Mancini terá a chance de enfrentar pela primeira vez o clube em que começou a temporada, chegando ao vice-campeonato paulista. Depois, como auxiliar, esteve ao lado de Cuca, até que o campeão da Libertadores de 2013 com o alvinegro foi dispensado.

Para encarar o São Paulo, ele não contará com Cazares, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Grêmio. Recuperado de edema na coxa, Réver está praticamente garantido novamente no meio-campo, ao lado de Nathan, como o treinador vem fazendo desde o empate com o CSA-AL.

Fernando Diniz não conta com a principal contratação são-paulina: o lateral/meia Daniel Alves, que cumpre suspensão. Também fica fora o espanhol Juanfran, com uma contratura muscular. Outro que ainda não deve ser relacionado é o atacante Toró.

São Paulo x Atlético

Campeonato Brasileiro: 28ª rodada

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes, Vitor Bueno (Hernanes) e Antony; Alexandre Pato. Técnico: Fernando Diniz

Atlético

Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver, Zé Wellison e Nathan; Luan e Otero; Di Santo. Técnico: Vágner Mancini

Horário: 16h (domingo)

Local: Morumbi

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (todos do Rio de Janeiro)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

TV: Globo, Premiere