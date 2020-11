Adversário direto do Atlético na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste domingo (22), para enfrentar o Vasco, às 16h, no Morumbi, pela 22ª rodada do torneio.

Na terceira colocação, com 36 pontos, dois a menos do que o Galo, que tem três jogos a mais do que o Tricolor Paulista, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz busca o triunfo para tentar assumiu a liderança já neste fim de semana.

Com todos os titulares à disposição, Diniz deve mandar a campo o que tem de melhor para encarar o cruz-maltino.

Em grande fase na temporada, o Tricolor Paulista vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, na última quarta, que o garantiu nas semifinais da Copa do Brasil.

Vasco

Na 16º colocação, com 23 pontos, o Vasco busca o triunfo no Morumbi para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Para o duelo deste domingo, o técnico Ricardo Sá Pinto segue com vários desfalques , especialmente pela covid-19.

Estão em recuperação da doença os seguintes jogadores: Benítez, Ulisses, Tiago Reis, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar.

O jovem atacante Talles Magno está com suspeita de ter contraído o coronavírus e não treinou nesta sexta.

Recuperados da enfermidade, os zagueiros Leandro Castán e Miranda participaram da atividade, mas tem a presença incerta no duelo.

Outra baixa é o lateral-direito Léo Matos, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA DO JOGO

SÃO PAULO X VASCO

Data: 22/11/2020 (DOMINGO)

Horário: 16h

Local: Morumbi

Cidade: São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre. Trio de Santa Catarina

VAR: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, de São Paulo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

VASCO

Fernando Miguel; Werley (Leandro Castán), Marcelo Alves (Miranda) e Ricardo; Cayo Tenório, Andrey, Léo Gil, Yago Pikachu e Neto Borges; Gustavo Torres e Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto