A necessidade latente de vitória no Cruzeiro pode fazer o técnico Abel Braga alterar o time titular do Cruzeiro na partida contra o Santos, neste sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa deve ir a campo com três mudanças, uma em cada setor: ataque, meio e defesa.

Na lateral a novidade será a volta de Egídio. O camisa 6 está fora da equipe titular há dois jogos por causa de uma pancada no quadril que recebeu no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR. Naquela ocasião o técnico Abel Braga precisou colocar Dodô em campo devido a contusão do titular. O camisa 18 sequer viajou com a delegação, que deixou Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira com destino a Santos.

No meio-campo há possibilidade também de Marquinhos Gabriel perder a vaga para Robinho. Dessa forma o camisa 16 voltaria à trinca ofensiva ao lado de Thiago Neves e David.

Abel Braga, caso opte por Robinho, colocaria em campo três dos jogadores que são bastante contestados pela torcida. Robinho pela má fase, David pela sequência de partidas sem gols (oito meses na seca) e Thiago Neves, tido por muitos como um dos pivôs da saída de Rogério Ceni do comando técnico do clube.

No ataque Fred pode ser mantido no banco de reservas. Ele que já havia ficado como suplente contra o Avaí por problemas médicos com um de seus filhos. Fato que o fez sair da concentração na última segunda e chegar ao Mineirão separado do grupo de jogadores, em cima da hora para a partida. Sassá deve ser mantido como titular.

Santos

Já o Santos terá alguns reforços em relação ao time que empatou com o São Paulo por 1 a 1 na útlima rodada. Dois jogadores retornam de suas seleçõs e ficarão à disposição do técnico Jorge Sampaoli: o venezuelano Soteldo e o paraguaio Derlis González. O atacante Kaio Jorge e o volante Sandry, campeões do mundo com a Seleção Brasileira sub-17, também retornam. O zagueiro Gustavo Henrique recuperado de um quadro de febre também não deve ser problema.

A tendência é que o treinador do Peixe mantenha a maioria dos jogadores que foram titulares contra o São Paulo.

Pendurados

Santos: Gustavo Henrique, Marinho, Luan Peres, Jobson, Jean Mota e Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Ariel Cabral, Edílson, Fábio; Henrique, Jadson, Marquinhos Gabriel, Orejuela e Thiago Neves.



A FICHA DO JOGO

SANTOS

Everson; Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson; Robinho, Thiago Neves e David; Sassá. Técnico: Abel Braga

DATA: 23 de novembro de 2019

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos (SP)

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado José Eduardo Calza e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere